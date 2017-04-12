12 апреля 2017, 19:54Общество В студии «Эхо Пензы» Ольга Жовтяк ответила на вопросы пензенцев Снос нестационарных торговых объектов в Пензе обсудили в студии программы «События и мнения» (16+) на радиостанции «Эхо Пензы». Гостьей Семена Вахштайна стала начальник управления содействия развитию малого и среднего бизнеса городской администрации Ольга Жовтяк.

Тема вызвала у радиослушателей живой интерес. Они активно звонили в эфир и задавали свои вопросы. В частности, пензенцы хотели знать причины, по которым в последнее время началась активная борьба с ларьками, а также интересовались, не пострадает ли от этих мер малый и средний бизнес. Собеседница Семена Вахштайна отметила, что, напротив, эти меры направлены на поддержку предпринимателей, которые работают в соответствии с действующим законодательством.

«Для того чтобы создать единые, прозрачные условия для всех хозяйствующих субъектов и, прежде всего, защитить интересы тех, кто прошел все процедуры оформления тех или иных отношений. Там либо земельные участки оформлены соответствующим образом, либо сейчас выиграл в аукционе на право размещения», - пояснила Ольга Жовтяк.

По ее словам, администрация Пензы направила иски в суд о возврате земельных участков под 80 нестационарными торговыми объектами, 79 из них были удовлетворены судом.

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