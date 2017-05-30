30 мая 2017, 19:33Общество В студии «Эхо Пензы» Леонид Левин ответил на вопросы радиослушателей Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин посетил пензенский областной радиотелевизионный передающий центр. Он проверил, как в регионе выполняется федеральная программа по переходу на цифровое телевещание. А сразу после этого народный избранник стал гостем программы «События и мнения» (16+) на радио «Эхо Пензы».

Андрей Степанов, директор Пензенского областного радиотелевизионного и передающего центра, устроил депутату российского парламента от Пензенского региона экскурсию по святая святых сурского телевидения. В губернии в цифровом формате работает 20 бесплатных каналов. В 2017 году к списку присоединится и телеканал «Экспресс».

Все региональные ретрансляторы, а их в Пензенской области - более десятка, управляются из Пензы с помощью системы дистанционного контроля. Поэтому специалисты радиотелевизионного центра могут быстро решать проблемы с сигналом. Если они все же возникли, здесь работает «горячая линия», на которой консультируют жителей региона по любым вопросам, связанным с телевидением.

«Переход радио на цифру произойдет до конца года, и уже в следующем году поэтапно это произойдет и с точки зрения телевизионного сигнала. Это хорошая новость, но важно понимать, что в районах живет много граждан, которые имеют старое аналоговое вещание, в том числе - и старые телевизоры», - сказал Леонид Левин.

Также депутат Государственной Думы посетил эфир программы Семена Вахштайна «События и мнения» на радио «Эхо Пензы». Леонид Левин ответил на вопросы радиослушателей и рассказал о нашумевших законопроектах, которые проходят проверку комитета Государственной Думы по информационной политике.

После предвыборной кампании, общественная приемная депутата продолжает работу. В нее пензенцы обращаются с вопросами переселения из ветхого жилья, изменения движения пригородных поездов, создания детских клубов и секций и многим другим проблемам и предложениям. Более 1000 обращений жителей региона уже рассмотрены.

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