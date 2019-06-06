В страшном пожаре на Бугровке погиб мужчина

5 мая вечером в Пензе на Бугровке произошел крупный пожар. Там полностью выгорело частное домовладение. Прибывшие на место происшествия специалисты сразу не смогли приступить к тушению из-за того, что долго не могли найти исправные гидранты. В огне погиб мужчина.

Пожарные расчеты застали трагедию на Бугровке, когда огонь уже охватил жилой дом и две надворные постройки: гараж и баню. В МЧС подсчитали: выгорело 200 квадратных метров. Буквально сразу новость о пожаре разлетелась по интернету, в комментариях появились первые очевидцы, они рассказали о скорости распространения огня.

До последнего свидетели пожара надеялись, что обойдется без жертв. Но позднее в МЧС сообщили - на пепелище нашли труп мужчины 56 лет. В своем официальном комментарии в ведомстве заметили, что можно было бы избежать таких последствий, объемы возгорания позволяли потушить огонь быстрее, вот только поблизости не откуда было взять воду.

«Тушение пожара осложнилось тем, что один из гидрантов на улице Тульской был закатан в асфальт, а который также недалеко находился на улице Виражной - в неисправном состоянии», - прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Как следствие: пожарным пришлось тратить время еще и на подвоз воды. Как сообщают в официальных источниках, кроме мужчины, в частном доме также проживала его дочь. Жизни женщины сейчас ничто не угрожает. А вот причины возгорания, как и то, что вспыхнуло первым, дом или надворные постройки, следственным органам пока не удалось установить.