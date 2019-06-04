04 июня 2019, 17:58Происшествия

В страшном ДТП в Спасском районе погибла женщина

Появились подробности аварии, которая произошла в Спасском районе Пензенской области.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла в девять утра 4 июня. Не смогли разъехаться Peugeot под управлением 49-летней женщины и Mercedes-Benz с полуприцепом, за рулем которого находился 38-летний мужчина. Автоледи погибла на месте.

Ранее мы размещали видео с места происшествия. Судя по кадрам, легковушка превратилась буквально в груду металла. По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: cкриншот - https://vk.com/penza_live

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