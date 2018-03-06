В Старой Каменке выгорели 2 комнаты в квартире жилого дома

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07 марта 2018, 10:01Происшествия
В Пензенском районе в квартире жилого дома вспыхнул пожар.
Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 6 марта в 19.40 а селе Старая Каменка на ул. Молодежной в квартире дома вспыхнул огонь. Выгорели две комнаты, одна из которых – ванная. О пострадавших в ведомстве не сообщили.
Последствия пожара устраняли семь сотрудников МЧС с помощью трех единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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