07 марта 2018, 10:01Происшествия

В Старой Каменке выгорели 2 комнаты в квартире жилого дома

В Пензенском районе в квартире жилого дома вспыхнул пожар.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 6 марта в 19.40 а селе Старая Каменка на ул. Молодежной в квартире дома вспыхнул огонь. Выгорели две комнаты, одна из которых – ванная. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Последствия пожара устраняли семь сотрудников МЧС с помощью трех единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6583231/

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