02 мая 2017, 17:03Происшествия В Старой Каменке мотоциклист сбил 5-летнего ребенка В селе Старая Каменка Пензенской области произошло ДТП с участием ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла 1 мая, пишет ИА «Пенза-Пресс».

33-летний мотоциклист за рулем «Иж-Юпитер» сбил 5-летнего мальчика, который играл вблизи проезжей части и находился без сопровождения взрослых.

Ребенок получил телесные повреждения, после осмотра медиками был отпущен.

Происшествия

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