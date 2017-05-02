В Старой Каменке мотоциклист сбил 5-летнего ребенка

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02 мая 2017, 17:03Происшествия
В селе Старая Каменка Пензенской области произошло ДТП с участием ребенка.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла 1 мая, пишет ИА «Пенза-Пресс».
33-летний мотоциклист за рулем «Иж-Юпитер» сбил 5-летнего мальчика, который играл вблизи проезжей части и находился без сопровождения взрослых.
Ребенок получил телесные повреждения, после осмотра медиками был отпущен.
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