В Средней Елюзани за порядком на Сабантуе следили сотрудники Росгвардии

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 июля 2017, 17:06Общество
Более 100 сотрудников ОМОНа и регионального управления Росгвардии охраняли общественный порядок на Всероссийском сельском Сабантуе в Городищенском районе Пензенской области.
В селе Средняя Елюзань в народных гуляниях приняли участие несколько десятков тысяч человек, в том числе – губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Совместно с полиции сотрудники Росгвардии и ОМОНа следили за порядком на празднике, они несли службу в пеших патрулях и на контрольно-пропускных пунктах праздничной площадки, - сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.
Во время проведения Сабантуя нарушений общественного порядка замечено не было, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
24 июля 2017, 21:03У пензячки угнали машину, чтобы покататься
24 июля 2017, 19:50Ремонт Сердловского моста в Пензе закончат в октябре
24 июля 2017, 19:43В Пензе оштрафовали водителя кабриолета с полуголыми красотками
24 июля 2017, 19:38Пензенские регбисты едут покорять Белгород
24 июля 2017, 19:32В Средней Елюзани открыли школу-детский сад
24 июля 2017, 19:17В Пензенской области задержали около 80 пьяных водителей
24 июля 2017, 19:13На улице Терновского столкнулись три автомобиля
24 июля 2017, 19:08В Пензенской области участники «53 параллели» преодолели 300 километров