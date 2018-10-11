В Средней Елюзани столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

По данным пресс-службы регионального управления МЧС,10 октября в 16.20 в селе Средняя Елюзань на улице Вахитова столкнулись автомобили Toyota Camry и Lada Priora. В результате аварии пострадало несколько человек. Их состояние в ведомстве не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».