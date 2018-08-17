В Средней Елюзани сгорела баня

Звонок на пульт дежурного поступил 16 августа в 22.56. В селе Средняя Елюзань на улице Светлая загорелась деревянная баня. Огонь уничтожил кровлю и все внутри постройки.

«Тушили пожар девять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».