17 августа 2018, 17:37Происшествия

В Средней Елюзани сгорела баня

В Городищенском районе Пензенской области произошел пожар.

Звонок на пульт дежурного поступил 16 августа в 22.56. В селе Средняя Елюзань на улице Светлая загорелась деревянная баня. Огонь уничтожил кровлю и все внутри постройки.

«Тушили пожар девять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7321021/

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