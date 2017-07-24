В Средней Елюзани открыли школу-детский сад

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24 июля 2017, 19:32Общество
К празднованию Всероссийского сельского Сабантуя в селе Средняя Елюзань приурочили открытие школы-детского сада. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
«У нас очень высокая рождаемость. Село – большое, занятость населения - высокая, самозанятость населения - очень высокая. И мы давно нуждались в открытии такого учреждения», - сказала директор средней школы №2 с. Средняя Елюзань Розалия Акчардакова.
В трехэтажном здании совмещены детский сад и начальная школа. Одновременно здесь смогут разместить 150 дошколят и 200 учеников начальных классов. Кстати, учреждение построили в рекордные сроки – всего за год.
Новые учебные площади позволят ликвидировать в школе занятия во вторую смену.
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