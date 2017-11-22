В Средней Елюзани оборудовали временную свалку на сельхозземлях

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22 ноября 2017, 17:59Общество
Специалисты минлесхоза Пензенской области провели обследование земельного участка в селе Средняя Елюзань, где временно размещены отходы.
В результате осмотра выяснилось, что участок площадью 50 тысяч кв метров не имеет ограждения и расположен на землях сельскохозяйственного назначения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Главе администрации Среднеелюзанского сельсовета рекомендовали привести участок временного размещения отходов в соответствие с требованиями руководящих документов, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.
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