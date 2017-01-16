В Средней Елюзани отремонтируют больницу

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16 января 2017, 12:35Общество
Вице-губернатор Валерий Савин проверил работу учреждений здравоохранения Городищенского района Пензенской области.
Одним из пунктов рабочей поездки стала участковая больница в Средней Елюзани, которая обслуживает свыше семи тысяч человек. В ближайшее время в ней начнется ремонт, поскольку в июне в селе пройдет всероссийский сельский сабантуй.
Как отметили проверяющие, организация медицинской помощи во время проведения фестиваля должна быть на высшем уровне. Средства на ремонт будут выделены из регионального бюджета.
«Мы сейчас пока ведем расчеты. Цифры максимальные на сегодняшний день - в пределах девяти миллионов рублей, но они могут корректироваться в зависимости от того, какие виды работ будут проводиться», - сказал вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.
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