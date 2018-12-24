В Спутнике впервые появится зимний городок

Новый год мчится в Город Спутник. На территории жилого комплекса открылся парк, в котором можно отдохнуть взрослым и детям. На выбор - и горки, и каток. А ближе к праздникам начнется настоящий интерактив - с маленькими жителями Спутника и гостями парка будут водить хороводы Дед Мороз и Снегурочка. В новогоднюю ночь отдыхающих ждет большой красочный салют (0+).

Для самых маленьких ледяная горка уже почти готова. А вот детишки чуть-чуть старше уже катаются в свое удовольствие. Кто ищет ощущений поострее, может забраться на самую высокую точку и скользить вниз на ватрушке. Хватит места и любителям коньков - в парке Спутника залит большой каток, на котором почти всегда кто-то катается.

«Здесь весело, приходим сюда каждые выходные всей семьей. Хотим танцевать, участвуем во всех конкурсах, которые проходят», - сказала жительница Спутника Альфия Коначкова.

Чем ближе к Новому году, тем больше будет в Спутнике площадок для отдыха. Впервые появится зимний городок. А с 31 декабря начнется большая праздничная программа (0+). Жители Спутника и его гости попадут на дискотеку и в первые часы Нового года увидят яркий салют, а затем целую неделю взрослых и детей в парке будут ждать сюрпризы.

«5 декабря будет дискотека, на которой предполагается фаер-шоу и салют, а шестого состоится большой парад Дедов Морозов и фестиваль уличной анимации, также будем бесплатно кормить людей и жечь огромный костер», - рассказал арт-директор парка Спутника Игорь Лакодин.

Так что зимние каникулы лучше проводить в Спутнике. Всех желающих там ждут не только в новогоднюю ночь, но и прямо сейчас.