В Спутнике с размахом отметили Сабантуй

Ежегодный татарский национальный праздник окончания весенних полевых работ прошел в Городе Спутнике. Перед началом торжеств все желающие могли посетить ярмарку народных умельцев. Туда съехались гости со всех районов Пензенской области. Они представили игрушки ручной работы, посуду с народными орнаментами и угощения. Праздник посетили первые лица региона вместе с гостями из Татарстана.

У прилавков народных умельцев со всех районов области собрались сотни гостей. Одни пришли из любопытства, другие - постоянные участники Сабантуя.

«Каждая семья ждет его с нетерпением. Как обычно, Сабантуй проходит сначала в татарских селах, потом в городе. Все много готовят, пекут пироги, перемячи. В деревнях на поле варят суп, встречают гостей, веселятся», - рассказала председатель Пензенской региональной организации татарских женщин «Ак калфак» Эльмира Васильева.

Праздник с тысячелетней историей имеет свои традиции. Его истоки берут начало в древних обрядах поклонения богу солнца и неба. Раньше народ собирался на площадях или майданах и просил хорошего урожая. Сейчас самое главное, по словам духовного наставника мусульман Республики Татарстан Камиля Искандеровича Самигуллина, - помнить о правилах этого дня.

«Есть три вещи, которые хоть и не являются частью религии, но сохраняют ее: язык, национальная одежда и традиции. Это часть правил, которые имеют татарские корни и объединяют всех людей. Важно знать, что на празднике не должно быть запретного, спиртного. Люди должны радоваться, приветствовать друг друга и встречаться с родственниками», - сказал он.

Не забывают участники Сабантуя и о том, что праздник плуга из года в год - это, конечно же, изобилие вкусных угощений. Порадовать гостей было чем: сладостями, выпечкой, горячими и холодными блюдами.

«Элеш и картошка с курицей, самса, перемячи, пирожные. Все сами готовим, по своим рецептам», - рассказала жительница Кузнецка Эльвира Айсина.

«Беру муку высшего сорта, она самая хорошая. Секрет, как обычно, в том, что все дрожжевое. Перемячи пеку в масле, в духовке или на печи», - сказала жительница села Устюза Шемышейского района Рашида Апкаева.

Перед началом торжественных мероприятий ярмарку осмотрел губернатор Иван Белозерцев. Вместе с гостями из Республики Татарстан глава региона пообщался с мастерами и ремесленниками.

Сабантуй - праздник радости и веселья. Его принято начинать с народных песен и танцев. После выступления творческих коллективов к собравшимся обратился губернатор.

«Хочу поблагодарить вас за большой вклад в развитие Пензенского региона, экономическое, социальное и культурное развитие. Многие руководители предприятий, организаций, учреждений представители татарской национальности показывают очень серьезные результаты», - сказал он.

За вклад в развитие родного края почетным знаком «Во славу земли Пензенской» награждены несколько передовиков. Благодарности и благодарственные письма из рук Ивана Белозерцева получили работники здравоохранения, образования, промышленных и сельскохозяйственных предприятий области. Без подарков не остался и глава региона. Представители Республики Татарстан подарили ему национальный костюм и отметили высокий уровень проведения праздника в области.

«Мы не раз участвовали в праздниках в Тюмени, Казахстане, Новосибирске, Москве и Астрахане. В 2019 году мы были удостоены чести быть приглашенными в прекрасную Пензу. Ваш старинный город, активно растущий и непрерывно развивающийся, покорил нас своей инфраструктурой, уникальным богатым и разнообразным историко-культурным и природным наследием», - рассказал мэр Бугульмы Линар Закиров.

На этом праздничные мероприятия не закончились. Все желающие смогли поучаствовать в спортивных состязаниях, стать частью творческих номеров, а также попробовать угощения в зоне открытой кухни.