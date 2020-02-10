В Спутнике прошел День зимних видов спорта

В Городе Спутнике прошел ежегодный всероссийский праздник День зимних видов спорта. На этот раз Пензенская область стала одним из его центров. На набережной Спутника жителей региона ждали десятки площадок, где каждый мог найти занятие по душе.

Юные регбисты стали участниками необычного турнира. Они сразились за победу в зимней разновидности любимой игры. И это была лишь одна из множества площадок, которые работали в Городе Спутник в рамках Дня зимних видов спорта.

В 2020 году Пензенская область стала одним из центров всероссийского праздника. Олимпийский комитет России выделил заявку нашего региона среди десятков других. В программу праздника, кроме зимнего регби, включили гонки на велосипедах по льду, хоккей в валенках, мотогонки и многое другое.

Кстати, с выбором места проведения праздника в нашем регионе определились сразу.

«Когда мы решили участвовать в конкурсе и выбирали площадки, то сразу остановились на Спутнике, под него делали проект, и, в конечном итоге, выиграли», - рассказала президент олимпийского совета Пензенской области Григорий Кабельский.

В празднике приняли участие несколько тысяч пензенцев самых разных возрастов. Пока дети катались на тюбингах или играли в хоккей, представители старшего поколения предпочли уже привычную скандинавскую ходьбу.

«Это заряжает, обеспечивает хорошим настроением. Мы так часто о чем-то печалимся, а здесь - только положительные эмоции», - отметил руководитель клуба скандинавской ходьбы «8 Марта» Людмила Сойнова.

Не остался в стороне и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Несмотря на то, что день выдался по-настоящему морозным, он присоединился к участникам спортивного праздника. Глава региона поприветствовал пензенцев и составил компанию любителями скандинавской ходьбы.

«Сегодня прекрасная, солнечная погода. Да, немного ветрено, но, думаю, что для настоящих любителей зимних видов спорта - это не помеха», - сказал он.

Также губернатор наградил победителей соревнований. Кроме того, в рамках праздника отметили и отличников комплекса ГТО.