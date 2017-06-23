23 июня 2017, 19:35Спорт В Спутнике на Всероссийский олимпийский день прошел массовый забег В Пензе отметили Всероссийский олимпийский день. С каждым годом этот праздник привлекает все больше спортсменов и зрителей. На этот раз в состязаниях приняли участие больше тысячи человек. Площадкой для соревнований стала фонтанная набережная в Городе Спутнике.

28-ой Всероссийский олимпийский день в Пензе начался с массового забега, участниками которого стали сотни жителей. Дистанция - полтора километра. Свои силы в соревнованиях испытали не только профессиональные спортсмены, но и школьники.



«Мероприятие, прежде всего, направлено на то, чтобы пропагандировать идеал олимпийского движения. Чтобы молодежь старалась заниматься физкультурой и спортом», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.



Гости праздника стали участниками конкурсов, викторин и мастер-классов. Организаторы приготовили приятный сюрприз - желающие смогли пообщаться с чемпионами, призерами и участниками Олимпийских игр. Спортсмены раздавали автографы всем желающим и делали с ними фотографии на память.



«Я считаю, что такие мероприятия - грандиозные для детей, для будущих возможных чемпионов, призеров. Их нужно проводить гораздо чаще», - отметила заслуженный мастер спорта РФ по художественной гимнастике Евгения Бочкарева.



Сразу после забега на сцене наградили спортсменов, занявших призовые места. Среди юношей победителем стал зареченец Алексей Собин. Он - профессиональный атлет. В спорте - уже 16 лет.

«Соревнования для меня очень интересны .Во-первых, они отражают историческое участие спортивной сборной России в Олимпийских играх. Также они означают то, что страна активно участвует в олимпиадах и завоевывает призовые и золотые медали», - отметил он.

Участники олимпийского дня получили не только заряд позитивных эмоций. Юным пензенцам вручили сладкие призы и памятные подарки.

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