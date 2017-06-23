В Спутнике на Всероссийский олимпийский день прошел массовый забег

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 июня 2017, 19:35Спорт
В Пензе отметили Всероссийский олимпийский день. С каждым годом этот праздник привлекает все больше спортсменов и зрителей. На этот раз в состязаниях приняли участие больше тысячи человек. Площадкой для соревнований стала фонтанная набережная в Городе Спутнике.
28-ой Всероссийский олимпийский день в Пензе начался с массового забега, участниками которого стали сотни жителей. Дистанция - полтора километра. Свои силы в соревнованиях испытали не только профессиональные спортсмены, но и школьники.
«Мероприятие, прежде всего, направлено на то, чтобы пропагандировать идеал олимпийского движения. Чтобы молодежь старалась заниматься физкультурой и спортом», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
Гости праздника стали участниками конкурсов, викторин и мастер-классов. Организаторы приготовили приятный сюрприз - желающие смогли пообщаться с чемпионами, призерами и участниками Олимпийских игр. Спортсмены раздавали автографы всем желающим и делали с ними фотографии на память.
«Я считаю, что такие мероприятия - грандиозные для детей, для будущих возможных чемпионов, призеров. Их нужно проводить гораздо чаще», - отметила заслуженный мастер спорта РФ по художественной гимнастике Евгения Бочкарева.
Сразу после забега на сцене наградили спортсменов, занявших призовые места. Среди юношей победителем стал зареченец Алексей Собин. Он - профессиональный атлет. В спорте - уже 16 лет.
«Соревнования для меня очень интересны .Во-первых, они отражают историческое участие спортивной сборной России в Олимпийских играх. Также они означают то, что страна активно участвует в олимпиадах и завоевывает призовые и золотые медали», - отметил он.
Участники олимпийского дня получили не только заряд позитивных эмоций. Юным пензенцам вручили сладкие призы и памятные подарки.
23 июня 2017, 20:24В Кузнецке подвели итоги работы за 5 лет
23 июня 2017, 20:15Пензенец получит срок за причинение смерти по неосторожности в результате ДТП
23 июня 2017, 20:04В Пензенской области запустили проект «Карта убитых дорог»
23 июня 2017, 19:58В Пензенской области утонул 15-летний подросток
23 июня 2017, 19:54В Пензе призер ЧМ по хоккею Антон Слепышев провел мастер класс
23 июня 2017, 19:49Сердобские натуралисты отправятся на экологический слет «Мой голос за природу»
23 июня 2017, 19:42Глава Минздрава Вероника Скворцова посетила перинатальный центр в Пензе
23 июня 2017, 19:35В Спутнике на Всероссийский олимпийский день прошел массовый забег