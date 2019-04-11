В спортивно-адаптивной школе Пензы стартовал летний сезон

230 пензенцев с ограниченными возможностями здоровья открыли для себя летний тренировочный сезон. На базе спортивно-адаптивной школы Пензенской области они занимаются легкой атлетикой, плаванием и восточными единоборствами.

Теперь они приезжают на тренировки на специализированном автобусе. Воспитанники легкоатлетического отделения спортивно-адаптивной школы как никто понимают, что движение - это жизнь. Занятия проходят три раза в неделю.

«Сначала было тяжело, потому что редко выходим из дома. Сейчас потихоньку привыкаем, и стало лучше получаться, проще. Бывает сложно, трудно, но понимаю, что мы, люди с ограниченными возможностями здоровья, не можем существовать без движения», - сказала воспитанница спортивно-адаптивной школы Пензенской области Ольга Белова.

На базе школы занимаются 230 человек. С ними работают 16 наставников. Специалисты говорят, что пока не идет речи о высоких достижениях. Их воспитанники только начинают постигать основы спортивного мастерства. Однако успех - результат долгих и упорных занятий. Сейчас важнее всего, чтобы с каждым годом все больше людей с ограниченными возможностями здоровья делали свой выбор в пользу активного образа жизни.

«Многие не нашли себя в спорте или только присматриваются. Легкая атлетика - это одно из подразделений нашей работы. В «Суре» занимаются пловцы, в ФОКе «Звезда» - боччей, также люди с нарушением опорно-двигательного аппарата занимаются настольным теннисом», - рассказал заместитель директор спортивно-адаптивной школы Пензенской области Михаил Алубин.

Отделение легкой атлетики сочетает в себе самые разные направления подготовки. Одни предпочитают скоростные дисциплины, такие как бег или заезды в колясках. Другим по душе - силовые виды. Особое внимание уделяется метанию ядра.

«Занимался в тренажерном зале, сначала сам по себе, а потом перешел в школу адаптивного спорта. Ведение здорового образа жизни необходимо, чтобы поддерживать и улучшать свое физическое состояние», - отметил воспитанник спортивно-адаптивной школы Пензенской области Алексей Амяшкин.

Несмотря на то, что воспитанники школы - лишь в начале пути, цели перед собой ставят амбициозные. Однажды они рассчитывают оказаться на пьедестале почета всероссийских и международных соревнований.