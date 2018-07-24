В Спасском районе вспыхнул дом

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 00.45 в городе Спасск. На улице Чернышова загорелся кирпичный дом. Огонь уничтожил кровлю жилища. О наличии пострадавших неизвестно.

Тушили пожар семь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».