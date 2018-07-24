24 июля 2018, 10:32Происшествия

В Спасском районе вспыхнул дом

В Спасском районе Пензенской области ночью 24 июля произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 00.45 в городе Спасск. На улице Чернышова загорелся кирпичный дом. Огонь уничтожил кровлю жилища. О наличии пострадавших неизвестно.

Тушили пожар семь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7221175/

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