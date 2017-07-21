21 июля 2017, 18:52Происшествия В Спасском районе в результате аварии скончалась женщина В Спасском районе Пензенской области произошла автомобильная авария со смертельным исходом. В полдень на 471-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись легковушка и грузовик.

«Автомобиль «ВАЗ-21074» под управлением мужчины 1954 года рождения и автомобиль «ДАФ» с полуприцепом под управлением мужчины 1957 года рождения», - пояснил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Бубнов.

В результате аварии пассажирка легковушки, женщина 1957 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.

Еще четыре участника происшествия, в том числе - пятилетняя девочка, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту дорожно-траспортного происшествия проводится проверка.

Происшествия

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