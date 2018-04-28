В Спасском районе в огне погиб мужчина

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28 апреля 2018, 15:04Происшествия
В Спасском районе Пензенской области сгорел дом.
Как сообщили в пресс-службе регионально СУ СКР, трагедия произошла 27 апреля в Спасске. На улице Малиновка загорелся дом. Сигнал о пожаре поступил от соседей.
После того, как огонь потушили, сотрудники МЧС обнаружили на террасе тело 58-летнего хозяина дома.
«Мужчина жил один, периодически выпивал. По предварительным данным, пожар мог произойти в результате курения», - добавили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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