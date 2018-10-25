25 октября 2018, 17:58Происшествия

В Спасском районе в доме вспыхнул пол

В Спасском районе Пензенской области утром 25 октября произошел пожар.

По предварительным данным, в 7.42 в селе Дерябкино на улице Московской загорелся деревянный дом. Огонь уничтожил напольное покрытие. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Пожар тушили четыре человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 115
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7616495/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ