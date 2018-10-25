В Спасском районе в доме вспыхнул пол

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25 октября 2018, 17:58Происшествия
В Спасском районе Пензенской области утром 25 октября произошел пожар.
По предварительным данным, в 7.42 в селе Дерябкино на улице Московской загорелся деревянный дом. Огонь уничтожил напольное покрытие. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Пожар тушили четыре человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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