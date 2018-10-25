В Спасском районе в доме вспыхнул пол

По предварительным данным, в 7.42 в селе Дерябкино на улице Московской загорелся деревянный дом. Огонь уничтожил напольное покрытие. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Пожар тушили четыре человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».