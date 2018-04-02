В Спасском районе столкнулись четыре легковушки

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, инцидент произошел 1 апреля в 6.32 в селе Венедяпино. На трассе М-5 «Урал» столкнулись автомобили «ВАЗ-2107», Lada Priora, Opel и Volkswagen.

В ведомстве пояснили, что в результате аварии никто не пострадал.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».