02 апреля 2018, 17:59Происшествия

В Спасском районе столкнулись четыре легковушки

В Спасском районе Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, инцидент произошел 1 апреля в 6.32 в селе Венедяпино. На трассе М-5 «Урал» столкнулись автомобили «ВАЗ-2107», Lada Priora, Opel и Volkswagen.

В ведомстве пояснили, что в результате аварии никто не пострадал.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6695773/

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