В Спасском районе столкнулись четыре легковушки

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02 апреля 2018, 17:59Происшествия
В Спасском районе Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, инцидент произошел 1 апреля в 6.32 в селе Венедяпино. На трассе М-5 «Урал» столкнулись автомобили «ВАЗ-2107», Lada Priora, Opel и Volkswagen.
В ведомстве пояснили, что в результате аварии никто не пострадал.
Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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