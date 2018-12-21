В Спасском районе расплющило легковушку

Сообщение на пульт дежурного поступило в 7.10. На 479-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись «ВАЗ-2109» и Nissan. Судя по фото, предоставленному пресс-службой регионального ГУ МЧС, отечественный автомобиль получил сильные механические повреждения.

В результате ДТП пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».