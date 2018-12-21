21 декабря 2018, 09:31Происшествия

В Спасском районе расплющило легковушку

21 декабря в Спасском районе Пензенской области произошла авария.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 7.10. На 479-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись «ВАЗ-2109» и Nissan. Судя по фото, предоставленному пресс-службой регионального ГУ МЧС, отечественный автомобиль получил сильные механические повреждения.

В результате ДТП пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7789628/

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