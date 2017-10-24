В Спасском районе прокуратура нашла нарушения в похоронном деле

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24 октября 2017, 11:35Общество
В Спасском районе Пензенской области прокуратура проверила, соблюдают ли требования закона в похоронном деле.
Проверка установила нарушения на всех кладбищах Спасского района.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, книги регистрации захоронений там либо вообще не ведутся, либо ведутся с грубейшими нарушениями.
Кроме того, администрации поселений заключили договор со специализированной службой, которая обязана хоронить на безвозмездной основе всех граждан. Однако после проверки выяснилось, что организация производила захоронения, только если у умершего не было родственников и близких, а также неустановленных лиц.
В результате прокурор района внес десять представлений об устранении нарушений законодательства, в настоящее время они находятся на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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