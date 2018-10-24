В Спасском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

Авария произошла на трассе М-5 «Урал» 23 октября в 19.45. Столкнулись фура Mercedes и «ВАЗ-21104». В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие. Их состояние в ведомстве не уточнили.

Ликвидировали последствий ДТП три сотрудника МЧС с помощью спецтехники.

Причины случившегося устанавливаются. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».