В Спасском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

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24 октября 2018, 09:32Происшествия
В Спасском районе Пензенской области не поделили дорогу легковой автомобиль и фура.
Авария произошла на трассе М-5 «Урал» 23 октября в 19.45. Столкнулись фура Mercedes и «ВАЗ-21104». В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие. Их состояние в ведомстве не уточнили.
Ликвидировали последствий ДТП три сотрудника МЧС с помощью спецтехники.
Причины случившегося устанавливаются. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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