В Спасском районе произошел пожар

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31 июля 2018, 09:31Происшествия
В ночь на 31 июля в Спасском районе Пензенской области вспыхнул пожар.
Сообщение о возгорании в селе Липлейка поступило на пульт дежурного 30 июля в 22.11. На улицу Центральную прибыли две машины спецтехники, огонь тушили четыре сотрудника МЧС.
В результате пожара полностью выгорело чердачное помещение в доме, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Информацию о пострадавших не уточнили.
Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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