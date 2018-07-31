В Спасском районе произошел пожар

В ночь на 31 июля в Спасском районе Пензенской области вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании в селе Липлейка поступило на пульт дежурного 30 июля в 22.11. На улицу Центральную прибыли две машины спецтехники, огонь тушили четыре сотрудника МЧС.

В результате пожара полностью выгорело чердачное помещение в доме, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Информацию о пострадавших не уточнили.

Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».