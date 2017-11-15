В Спасском районе пожилой мужчина оказался под колесами «шестерки»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 ноября 2017, 16:03Происшествия
На трассе в Спасском районе Пензенской области «ВАЗ» сбил пенсионера.
«Авария произошла на 470-м километре федеральной дороги М-5 «Урал». 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» сбил 69-летнего мужчину. Его с травмами доставили в больницу», - сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России.
По факту ДТП начали проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 ноября 2017, 19:56В Пензе представили концепцию реконструкции планетария
15 ноября 2017, 19:51В Пензе открылся педагогический салон для воспитателей детских садов
15 ноября 2017, 19:47Новостройка в жилом комплексе «Три тополя» открыла двери для новоселов
15 ноября 2017, 19:42Пензенская область обеспечена собственным продовольствием более чем на 85%
15 ноября 2017, 19:34Пензенцы получили от радио «Экспресс» наклейки на автомобиль
15 ноября 2017, 19:27В Лунинском районе из частного дома украли ценные вещи и банку варенья
15 ноября 2017, 19:19В Кузнецке прошел мемориальный турнир по греко-римской борьбе
15 ноября 2017, 19:12Белозерцев оценил качество частной пекарни в Пачелме