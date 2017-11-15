15 ноября 2017, 16:03Происшествия В Спасском районе пожилой мужчина оказался под колесами «шестерки» На трассе в Спасском районе Пензенской области «ВАЗ» сбил пенсионера.

«Авария произошла на 470-м километре федеральной дороги М-5 «Урал». 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» сбил 69-летнего мужчину. Его с травмами доставили в больницу», - сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России.

По факту ДТП начали проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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