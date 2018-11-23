В Спасском районе открылась площадка для подращивания птицы

Производство мяса индейки охватывает все больше уголков Пензенской области. В Спасском районе заработала новая площадка для подращивания птицы рассчитанная более чем на 250 тысяч посадочных мест. По предварительным расчетам, в год там будут получать порядка 22 тысяч тонн готовой продукции.

Через несколько дней на первую площадку для подращивания индейки привезут 264 тысячи птенцов. Ухаживать за ними будут в соответствии с высочайшими стандартами. По словам сотрудников предприятия, в начале рабочего дня им необходимо пройти полную дезинфекцию, ведь индейка очень чувствительна к любым внешним факторам. Одним из первых комплекс посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он отметил, что появление таких площадок способствует развитию не только производства мяса птицы, но и смежных отраслей.

«За счет создания таких площадок растет внутреннее потребление зерна. Это удобно для растениеводов», - отметил губернатор.

Открытие площадки по подращиванию индейки - первый этап развития предприятия в Спасском районе. К 2020 году будут введены в эксплуатацию еще пять площадок различного назначения. Это позволит производить в год более 22 тысяч тонн мяса индейки. Кроме того, в районе будут созданы 105 новых рабочих мест.

«В Спасском районе строятся еще три площадки, также работы продолжаются в Мокшанском, затем перейдем в Пачелмский, а Ломовский уже перенасыщен», - рассказал предприниматель Рашид Хайров.

В районном центре губернатор провел личный прием граждан. Юлия Андриянова рассказала, что на улице Ленина, расположенной вдоль трассы М5, отсутствует тротуар. Идти приходится прямо по проезжей части, что небезопасно. Несмотря на то, что это федеральная дорога. Иван Белозерцев поручил провести ремонт за счет средств региона.

«Выделим средства в 2019 году. Возьмут на особый контроль тротуар, потому что людям надо где-то ходить», - сказал глава региона.

Также вопросы жителей Спасского района касались развития малого бизнеса, транспортного обслуживания населения и реструктуризации местной больницы. Все вопросы возьмут на контроль специалисты соответствующих министерств и ведомств.