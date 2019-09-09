В Спасском районе нашли пропавших оренбургских коров

По поручению судебных приставов из Оренбургской области пензенские сотрудники федеральной службы прибыли в Спасский район, чтобы установить пропавших коров.

Предположительно, 43 коровы вывезли в Пензенскую область. В Спасском районе нашли стадо из 300 голов, на трех оказались бирки, номера которых совпали с пропавшими животными.

«При дальнейшем осмотре было установлено наличие сорванных бирок на прилегающей территории, совпадающих с номерами из описи ареста», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, виновным может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».