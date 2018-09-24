В Спасском районе на трассе столкнулись фура и кроссовер

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24 сентября 2018, 13:33Происшествия
В Спасском районе Пензенской области ночью 24 сентября произошло ДТП.
По предварительным данным, в 2.16 на трассе М-5 «Урал» столкнулись грузовик «МАЗ» и автомобиль Chevrolet Niva. В результате аварии пострадал один человек. О его состоянии в пресс-службе областного управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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