24 сентября 2018, 13:33Происшествия

В Спасском районе на трассе столкнулись фура и кроссовер

В Спасском районе Пензенской области ночью 24 сентября произошло ДТП.

По предварительным данным, в 2.16 на трассе М-5 «Урал» столкнулись грузовик «МАЗ» и автомобиль Chevrolet Niva. В результате аварии пострадал один человек. О его состоянии в пресс-службе областного управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7479827/

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