В Спасском районе на трассе столкнулись фура и кроссовер

По предварительным данным, в 2.16 на трассе М-5 «Урал» столкнулись грузовик «МАЗ» и автомобиль Chevrolet Niva. В результате аварии пострадал один человек. О его состоянии в пресс-службе областного управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».