23 октября 2017, 17:33Криминал В Спасском районе мужчину будут судить за попытку откупа нелегалов Прокуратура Спасского района Пензенской области признала виновным гражданина Республики Кыргызстан в покушении на мелкое взяточничество.

Как установлено в результате следственных действий, 31-летний мужчина вез на родину граждан Узбекистана. Сотрудники ДПС остановили его автомобиль, при проверке обнаружилось, что двое из них нарушили режим пребывания на территории России.

Тогда, чтобы не составляли протоколы, гражданин Кыргызстана решил откупиться и предложил начальнику районного отделения полиции 5000 рублей. Деньги он положил в Кодекс об административных правонарушениях РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Однако полицейский деньги не взял и сообщил о случившемся в дежурную часть. В настоящее время уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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