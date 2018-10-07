В Спасском районе легковушка слетела в кювет, есть пострадавшие

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08 октября 2018, 13:08Происшествия
В Спасском районе Пензенской области ночью 8 октября произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 2.06 в селе Спасск-Абашево автомобиль «ВАЗ-2103» съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали несколько человек. Их состояние в ведомстве не уточнили.
Устраняли последствия аварии три человека с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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