В Спасском районе легковушка слетела в кювет, есть пострадавшие

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 2.06 в селе Спасск-Абашево автомобиль «ВАЗ-2103» съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали несколько человек. Их состояние в ведомстве не уточнили.

Устраняли последствия аварии три человека с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».