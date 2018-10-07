08 октября 2018, 13:08Происшествия

В Спасском районе легковушка слетела в кювет, есть пострадавшие

В Спасском районе Пензенской области ночью 8 октября произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 2.06 в селе Спасск-Абашево автомобиль «ВАЗ-2103» съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали несколько человек. Их состояние в ведомстве не уточнили.

Устраняли последствия аварии три человека с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7541185/

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