В Спасском районе иностранец пытался откупиться от полицейского

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05 сентября 2019, 16:38Криминал
В Пензенской области признали виновным 45-летнего жителя Республики Казахстан, который пытался дать взятку.
Установлено, что 29 апреля мужчина перевозил из Москвы в Казахстан людей, при этом прав у него не было. В Спасском районе авто остановили инспекторы, у пассажиров проверили миграционные документы, у двух людей был нарушен режим пребывания на территории России. Иностранцев отправили в отделение.
Чтобы избежать ответственности, водитель положил на стол и.о. начальника отделения МВД России по Спасскому району 12500 рублей. Полицейский рассказал об этом в дежурную часть, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Гражданина Казахстана осудили за попытку дать взятку. Мужчину на десять месяцев отправили в колонию общего режима. Он попытался обжаловать приговор, но безрезультатно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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