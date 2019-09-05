В Спасском районе иностранец пытался откупиться от полицейского

Установлено, что 29 апреля мужчина перевозил из Москвы в Казахстан людей, при этом прав у него не было. В Спасском районе авто остановили инспекторы, у пассажиров проверили миграционные документы, у двух людей был нарушен режим пребывания на территории России. Иностранцев отправили в отделение.

Чтобы избежать ответственности, водитель положил на стол и.о. начальника отделения МВД России по Спасскому району 12500 рублей. Полицейский рассказал об этом в дежурную часть, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гражданина Казахстана осудили за попытку дать взятку. Мужчину на десять месяцев отправили в колонию общего режима. Он попытался обжаловать приговор, но безрезультатно, пишет ИА «Пенза-Пресс».