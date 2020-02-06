В Спасском районе 122 ветеранам вручат медали к 75-летию Победы

В Спасском районе Пензенской области в 2020 году 122 ветерана получат юбилейные медали в честь 75 годовщины Великой Победы, участников войны из них осталось всего пятеро. Первыми награды получили ветераны трудового фронта, семейная пара Александр и Надежда Сушкины.

Александр Иванович и Надежда Андреевна уже 70 лет живут вместе. Они нашли друг друга только в мирной жизни, через пять лет после окончания войны. Были теми, кто совершал трудовой подвиг, работали в тылу на фронте. В честь 75-й годовщины ветеранам из Спасского района вручили юбилейные медали.

Не обошли представители правительства региона и труд современного поколения. Культурно-досуговый центр при спасском колледже студенты и преподаватели построили собственными руками. Пригодились рабочие специальности, на которые там делают упор.

«Учусь на четвертом курсе на электрика. Мы проводили свет, монтировали плафоны, заливали полы», - рассказала студент спасского колледжа профессиональных технологий и бизнеса Дмитрий Лукшин.

Новый культурно-досуговый центр - универсален, подходит для любого вида творчества. Там можно организовать и выставку, и концерт, и спектакль, и кинопоказ.

Люди рабочих специальностей нужны и в глубинке. Кроме крупных производств в масштабах всей области, например, в соседнем Нижнеломовском районе, в самом Спасске растет малое и среднее предпринимательство.

«Если мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса на территории Спасского района, то нужно сказать, что у них есть небольшой рост, он составляет 2%. Предприятия развиваются, очень много индивидуальных предпринимателей», - сказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Лавку-пекарню в Спасске бизнесмены открыли целиком на свои средства. Хлеб и кондитерскую продукцию направляют в шесть районов области и даже в соседнюю Мордовию. Заплата на одного человека - порядка 30 тысяч рублей.

«Была на бирже труда, поступали предложения, от некоторых я отказывалась, а эту вакансию решила рассмотреть, а после осталась работать. Все устраивает», - рассказала пекарь Татьяна.

Опыт Спасского района по ремонту бюджетных организаций за счет внебюджетных средств, а также подготовки рабочих на селе и создания для них условий на малых и средних предприятиях, представители правительства региона взяли на заметку. Как говорят специалисты, особенно интересна такая практика для отдаленных районов области.