04 октября 2018, 10:35Происшествия

В Спасске вспыхнул деревянный дом

В Спасском районе Пензенской области ночью 4 октября произошел пожар.

По предварительным данным, в 2.24 в городе Спасск на улице Маломосковская загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7525249/

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