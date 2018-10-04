В Спасске вспыхнул деревянный дом

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04 октября 2018, 10:35Происшествия
В Спасском районе Пензенской области ночью 4 октября произошел пожар.
По предварительным данным, в 2.24 в городе Спасск на улице Маломосковская загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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