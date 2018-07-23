В Спасске машина сбила велосипедиста

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 22 июля в 22.06 на ул. Ленина автомобиль сбил велосипедиста. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС и спецмашина. По факту аварии ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».