В Спасске машина сбила велосипедиста

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23 июля 2018, 09:32Происшествия
В городе Спасске Пензенской области поздним вечером произошла авария.
Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 22 июля в 22.06 на ул. Ленина автомобиль сбил велосипедиста. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили.
Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС и спецмашина. По факту аварии ведется проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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