23 июля 2018, 09:32Происшествия

В Спасске машина сбила велосипедиста

В городе Спасске Пензенской области поздним вечером произошла авария.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 22 июля в 22.06 на ул. Ленина автомобиль сбил велосипедиста. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС и спецмашина. По факту аварии ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7216017/

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