На улице Совхоз-техникум загорелись дачи

В Первомайском районе Пензы произошел пожар. На улице Совхоз-техникум в садоводческом товариществе загорелись дачи.

На пульт дежурного МЧС около 11.30 поступило сообщение. На место выехали 13 пожарных и пять единиц техники. Тушение возгорания осложняла плотная застройка дачного массива и узкие проезды. Частично сгорели деревянный и два кирпичных дома. Пострадавших нет.

«Обращаемся к жителям области: при уборке мусора на дачных участках соблюдайте требования пожарной безопасности. Лучше утилизировать отходы в железных бочках, перед этим следует подготовить емкости с водой, также нельзя оставлять места сжигания без присмотра», - сказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Пензенской области Анна Шупилова.

По факту возгорания проводят проверку, специалисты устанавливают причины произошедшего. По предварительным данным, пожар возник по вине местных жителей.