В СовФеде расскажут о достижениях Пензенской области

В Москве 28 января стартуют дни Пензенской области. Они пройдут в Совете Федерации и посвящены 80-летию образования региона.

В верхней палате российского парламента откроется большая выставка-презентация достижений Сурского края - в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма.

Пензенскую делегацию возглавит губернатор Иван Белозерцев. С участием представителей региональной власти состоятся расширенные заседания профильных парламентских комитетов. На них обсудят такие темы как доступность и качество медицинской помощи, состояние и перспективы развития сельских школ, сокращение фонда ветхого и аварийного жилья, проблемы экологии. Губернатор Иван Белозерцев выступит перед собранием сенаторов с докладом.

Завершатся дни Пензенской области 30-го января.

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