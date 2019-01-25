В СовФеде расскажут о достижениях Пензенской области

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 января 2019, 11:24Общество
В Москве 28 января стартуют дни Пензенской области. Они пройдут в Совете Федерации и посвящены 80-летию образования региона.
В верхней палате российского парламента откроется большая выставка-презентация достижений Сурского края - в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма.
Пензенскую делегацию возглавит губернатор Иван Белозерцев. С участием представителей региональной власти состоятся расширенные заседания профильных парламентских комитетов. На них обсудят такие темы как доступность и качество медицинской помощи, состояние и перспективы развития сельских школ, сокращение фонда ветхого и аварийного жилья, проблемы экологии. Губернатор Иван Белозерцев выступит перед собранием сенаторов с докладом.
Завершатся дни Пензенской области 30-го января.
Возрастное ограничение - 0+.
27 января 2019, 15:27Пензенец рассказал о жизни в блокадном Ленинграде
27 января 2019, 14:59Пензенцы смогут рассчитывать на более дешевый полис ОСАГО
27 января 2019, 14:06В Пензе подготовка реконструкции планетария вышла на финишную прямую
27 января 2019, 11:24В СовФеде расскажут о достижениях Пензенской области
25 января 2019, 19:48В Пензе определили победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2019»
25 января 2019, 19:46Роспотребнадзор рассказал о нарушениях в столовых пензенских школ
25 января 2019, 19:36Иван Белозерцев поздравил с юбилеем «МедИнж»
25 января 2019, 19:28Житель столицы подозревается в краже детских товаров в Пензе