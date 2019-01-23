В СовФеде расскажут о достижениях пензенской компании «СтанкоМашСтрой»

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23 января 2019, 19:36Общество
29 и 30 января в Москве пройдут «Дни Пензенской области» (0+) - в честь 80-летия образования региона. В Совете Федерации состоится проведение большой презентации достижений региона в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма.
Лучшие предприятия региона представят на выставке свою продукцию. Среди них - «СтанкоМашСтрой».Эта компания уже более десяти лет работает на рынке металлообрабатывающей промышленности России и стран СНГ и входит в пятерку крупнейших станкостроительных предприятий страны.
Высококачественное технологичное токарное оборудование производства «СтанкоМашСтроя» широко экспортируется не только на внутреннем рынке, но и пользуются широкой популярностью за рубежом.
«Мы представим стенд-стойку с сенсорной панелью, где будет рассказано о нашем предприятии и достижениях социально-экономического роста. Также на презентации будет представлен ряд комплектующих, производство которых было налажено в 2018 году», - рассказал директор по качеству компании «СтанкоМашСтрой» Константин Добряков.
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