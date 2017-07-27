В Сосновоборском районе требуют ликвидировать заросли конопли

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 июля 2017, 16:04Общество
Сотрудники прокуратуры Сосновоборского района Пензенской области требуют ликвидировать очаги произрастания дикорастущей конопли.
В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры, было выявлено, что на территории районного поселка Сосновоборска и села Индерка растет дикая конопля.
Местные администрации не приняли меры по истреблению растения, что, в свою очередь, может повлечь незаконное приобретение и употребление гражданами наркотических средств.
В адрес глав администраций районных Сосновоборска и Индерского сельсовета Сосновоборского района внесли представления, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
27 июля 2017, 19:27В Пензенской области 20000 человек занимаются скандинавской ходьбой
27 июля 2017, 19:23Пензенский «Дизель» готовится к первенству Юниорской хоккейной лиги
27 июля 2017, 19:19В Пензе состоится автопробег ко Дню ВДВ
27 июля 2017, 19:15В Пензенской области в результате аварии скончался мужчина
27 июля 2017, 19:08Спортблок: водные виды спорта, футбол
27 июля 2017, 17:59В Пензе проверили лесопарковые зоны
27 июля 2017, 17:36В Пензенской области разыскивают Григрия Кольцова
27 июля 2017, 17:01Пензененский фридайвер нашел труп на дне Волги