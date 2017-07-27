27 июля 2017, 16:04Общество В Сосновоборском районе требуют ликвидировать заросли конопли Сотрудники прокуратуры Сосновоборского района Пензенской области требуют ликвидировать очаги произрастания дикорастущей конопли.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры, было выявлено, что на территории районного поселка Сосновоборска и села Индерка растет дикая конопля.

Местные администрации не приняли меры по истреблению растения, что, в свою очередь, может повлечь незаконное приобретение и употребление гражданами наркотических средств.

В адрес глав администраций районных Сосновоборска и Индерского сельсовета Сосновоборского района внесли представления, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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