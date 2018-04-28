В Сосновоборском районе сгорел деревянный дом

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28 апреля 2018, 17:59Происшествия
В Сосновоборском районе Пензенской области произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 27 апреля в 23.20 в селе Нижний Катмис. На улице Задняя загорелся деревянный дом. Огонь уничтожил кровлю и помещение внутри дома.
Полыхающую постройку тушили три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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