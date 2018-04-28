28 апреля 2018, 17:59Происшествия

В Сосновоборском районе сгорел деревянный дом

В Сосновоборском районе Пензенской области произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 27 апреля в 23.20 в селе Нижний Катмис. На улице Задняя загорелся деревянный дом. Огонь уничтожил кровлю и помещение внутри дома.

Полыхающую постройку тушили три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6828991/

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