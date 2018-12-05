В Сосновоборском районе опрокинулась «ГАЗель»

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел в 7.55 в поселке Сосновоборск на улице Калинина. В ведомстве уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

Устраняли последствия происшествия два сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».