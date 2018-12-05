05 декабря 2018, 12:03Происшествия

В Сосновоборском районе опрокинулась «ГАЗель»

В Сосновоборском районе Пензенской области утром 5 декабря опрокинулась грузовая «ГАЗель».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел в 7.55 в поселке Сосновоборск на улице Калинина. В ведомстве уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

Устраняли последствия происшествия два сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7755848/

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