В Сосновоборском районе неизвестные вырубили лес на 11,6 млн руб

В пресс-службе регионального минлесхоза пояснили, что неизвестные уничтожили деревья на площади в 587 кубических метров арендованного участка. Всего «черные лесорубы» принесли ущерб лесному фонду в 11 669 398 рублей.

В настоящее время материалы по делу о вырубке направили в полицию, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».