В Сосновоборском районе неизвестные вырубили лес на 11,6 млн руб

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21 июня 2019, 17:58Криминал
В Сосновоборском районе Пензенской области специалисты выявили незаконную рубку леса.
В пресс-службе регионального минлесхоза пояснили, что неизвестные уничтожили деревья на площади в 587 кубических метров арендованного участка. Всего «черные лесорубы» принесли ущерб лесному фонду в 11 669 398 рублей.
В настоящее время материалы по делу о вырубке направили в полицию, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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