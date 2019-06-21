21 июня 2019, 17:58Криминал

В Сосновоборском районе неизвестные вырубили лес на 11,6 млн руб

В Сосновоборском районе Пензенской области специалисты выявили незаконную рубку леса.

В пресс-службе регионального минлесхоза пояснили, что неизвестные уничтожили деревья на площади в 587 кубических метров арендованного участка. Всего «черные лесорубы» принесли ущерб лесному фонду в 11 669 398 рублей.

В настоящее время материалы по делу о вырубке направили в полицию, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3097/

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