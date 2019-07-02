02 июля 2019, 11:34Общество

В Сосновоборском районе нашли заросли наркорастения

В Сосновоборском районе Пензенской области прокуроры нашли сразу три места, где растет наркосодержащая трава.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, запрещенное растение нашли в Сосновоборске и Индерке. Главам администраций этих населенных пунктов внесли представления с требованием незамедлительно ликвидировать эти «плантации».

Кроме того, прокурор района внес представление начальнику межрайонного отдела МВД России «Никольский», сотрудники которого вовремя не нашли эти очаги и не приняли меры, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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