В Сосновоборском районе нашли заросли наркорастения

В Сосновоборском районе Пензенской области прокуроры нашли сразу три места, где растет наркосодержащая трава.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, запрещенное растение нашли в Сосновоборске и Индерке. Главам администраций этих населенных пунктов внесли представления с требованием незамедлительно ликвидировать эти «плантации».

Кроме того, прокурор района внес представление начальнику межрайонного отдела МВД России «Никольский», сотрудники которого вовремя не нашли эти очаги и не приняли меры, пишет ИА «Пенза-Пресс».