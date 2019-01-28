В Сосновоборском районе мужчину заставят лечиться от заразной болезни

Действия мужчины создавали опасность заражения для окружающих, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чтобы опасное заболевание не распространилось, прокурор района обратился в суд, чтобы сельчанина госпитализировали принудительно. Мужчине требовалось незамедлительное обследование и лечение. Судья удовлетворил требования, пишет ИА «Пенза-Пресс».