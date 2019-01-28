28 января 2019, 17:37Общество

В Сосновоборском районе мужчину заставят лечиться от заразной болезни

Прокуратура Сосновоборского района Пензенской области обнаружила, что 57-летний местный житель, страдающий заразной формой туберкулеза, отказывался лечиться.

Действия мужчины создавали опасность заражения для окружающих, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чтобы опасное заболевание не распространилось, прокурор района обратился в суд, чтобы сельчанина госпитализировали принудительно. Мужчине требовалось незамедлительное обследование и лечение. Судья удовлетворил требования, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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