В Сосновоборском районе может появиться иностранный инвестор

11 февраля 2020, 09:32Бизнесновости
Жители Сосновоборского района Пензенской области обратились к губернатору Ивану Белозерцеву в ходе прямого эфира (0+) в соцсети «ВКонтакте» 10 февраля с вопросом о появлении новых рабочих мест.
«Когда в Сосновоборский район придет крупный инвестор? Жители Индерки хотят вернуться из Москвы, чтобы работать», - говорилось в обращении.
Иван Белозерцев отметил, что пока не удается завести крупного инвестора в этот район, но работа в этом направлении ведется.
«Предварительно мы договаривались, что английская компания, которая в 2019 году запустила в эксплуатацию завод в Никольском районе, может зайти и в Сосновоборский район. Я продолжаю с ними работать, потому что у них есть желание построить несколько площадок», - сообщил губернатор.
Глава региона отметил, что Сосновоборский район для них является привлекательным, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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