В Сосновоборском районе из-за пожара эвакуировали 3 человек

В Сосновоборском районе Пензенской области утром 1 ноября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, в 9:36 в селе Тешнярь на улице Фабричной вспыхнул деревянный сарай, огонь уничтожил стену и перекинулся на баню. В результате сгорела кровля, предбанник и все внутри постройки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Пожарные эвакуировали трех человек. Никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

Тушили полыхающую постройку пять человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

МЧС напоминает жителям региона, что основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнем, в том числе — при курении, поэтому следует быть предельно аккуратными. Также нельзя использовать неисправные электроприборы и необходимо следить за проводкой.