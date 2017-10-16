В Сосновоборском районе ищут четырех молодых грибников

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16 октября 2017, 14:07Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить поисковые группы активистами из числа местных жителей и работниками лесного хозяйства, сообщил источник в правительстве региона.
Накануне, 15 октября, около 13.00 четверо молодых людей, один из которых является жителем села Маркино, отправились в близлежащий лес.
Как сообщил источник в правительстве региона, заблудившиеся - студенты 18-19 лет. Последний звонок от ребят поступил около 17.00 в воскресенье.
Поиск молодых людей ведут полицейские, представители МЧС, а также местные жители.
По поручению губернатора Ивана Белозерцева, поисковые группы усилены работниками лесного хозяйства и активистами Маркинского и соседних сельсоветов. В случае необходимости будут привлечены дополнительные силы и средства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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