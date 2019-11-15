В Сосновоборской участковой больнице ждут врачей по программе «Земский доктор»

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин проверил условия пребывания и качество оказания медицинской помощи в Сосновоборской участковой больнице. Мнение о работе лечебного учреждения он узнал у самих пациентов.

На личном приеме главы ведомства побывали шесть человек. В основном их интересовало обновление и укрепление материально-технической базы больницы: необходимы новые флюорографы, рентген-оборудование и УЗИ-аппараты. Также на встрече поднимали вопрос об организации специализированной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Острой проблемой остается нехватка кадров. Сейчас в больнице не хватает участковых терапевтов и педиатров, невролога и психиатра.

«Надеемся, что в рамках программы «Земский доктор», которая предполагает выплату в 1 млн рублей, в ближайшие годы мы решим этот вопрос», - заявил главный врач межучреждения Илнур Аитов.

Одновременно осуществлялся консультативный прием главного внештатного невролога областного минздрава Алексея Буланова и главного внештатного кардиолога ведомства Елены Володиной.

«В продолжение рабочей поездки министр принял участие в работе заседания «Открытой трибуны» по реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Пензенской области и Сосновоборского района. Завершился визит посещением врачебной амбулатории в селе Индерка для решения вопроса о включении данного медицинского объекта в мероприятия программ капитального ремонта», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пишет ИА «Пенза-Пресс».