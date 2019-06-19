В Сосновоборске велосипедист не выжил после ДТП

В Сосновоборске 18 июня в 11.20 автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 63-летнего водителя ехал по улице Ленина. Около дома №42 машина сбила велосипедиста. 78-летний дедушка получил травмы, на «скорой» его доставили в больницу. Однако через какое-то время он умер, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».